Bei der Geburt war Babykamel Batu bereits 35 Kilo schwer

Pünktlich zum Saisonbeginn war Knies Kinderzoo im März bereit für seine kleinen Gäste. Mittlerweile tummelt sich in Rapperswil-Jona aber auch eine ganze Gruppe flauschiger und vierbeiniger Kinder. Der Zoo konnte sich in den letzten Tagen und Wochen nämlich über Nachwuchs aus gleich fünf Tierfamilien freuen.

So hat am 23. März etwa Kameljunge Batu das Licht der Welt erblickt, wie der Zoo nun mitteilt. Nach über einem Jahr Tragezeit sei das kleine Trampeltier am 23. März gesund zur Welt gekommen.