«Wir hatten noch nie Beschwerden wegen Diebstahl»

Am Samstag findet die jährlich grösste Velobörse der Region in Wetzikon statt. Wegen der steigenden Velodiebstähle machen sich die Betreiber keine Sorgen.

Die höheren Temperaturen machen Lust, wieder mehr Zeit im Freien zu verbringen – und vielleicht sogar mit dem Velo zur Arbeit zu fahren. Wem das passende Zweirad noch fehlt, der hat am Samstag an der jährlich durchgeführten Velobörse in Wetzikon die Möglichkeit, eines zu ergattern.

Von Kindervelos über Mountainbikes bis hin zu modernen Elektrorädern – an der grössten Velobörse in der Region wechseln die unterschiedlichsten Zweiräder ihre Besitzer. Obwohl die Velodiebstähle in der Schweiz von Jahr zu Jahr zunehmen und der Ursprung der angebotenen Velos nicht immer bekannt ist, machen sich die Organisatoren keine Sorgen darüber, dass gestohlene Velos verkauft werden könnten.

Diebesgut im Sortiment sei eher unwahrscheinlich, meint Michael Kübler, Leiter der Velobörse Wetzikon. «Die Velos, die an Börsen verkauft werden, sind normalerweise nicht die neuesten Modelle und in einem tiefen Preissegment», meint Kübler. Zudem werde an klassischen Velobörsen häufig eine Kommission auf den Verkaufspreis erhoben, was den Profit schmälere.