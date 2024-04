So wird die Wanderung im Oberland zum lehrreichen Erlebnis

Am Wochenende sollen die Temperaturen zum ersten Mal in diesem Jahr auf sommerliche Höhen ansteigen. Die beste Gelegenheit also, das Oberland auf einem seiner zahlreichen Wanderwege zu entdecken. Einige davon bieten aber nicht nur ein Naturerlebnis und schöne Aussichten, sondern auch lehrreiche Einblicke in die bewegte Lokalgeschichte oder das aktuelle Schaffen.