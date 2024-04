Das Café am Stadtpark Uster ist jetzt ein Grill

Schon am Ostersonntag eröffnete der neue Pächter Athanasios Dailianis die Pforten des kleinen Grills im Zentrum von Uster. «Wir wurden fast überrannt», sagt er zufrieden, dabei hätten er und sein Team gar keine Werbung gemacht. «Wir hatten alle Muskelkater am nächsten Tag.» Allerdings habe es noch an kleinen Dingen gefehlt, zum Beispiel seien für Cocktails noch keine Orangenschnitze vorrätig gewesen.