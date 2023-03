Der Kampf um den Illnauer Dorfplatz geht in die nächste Runde

Abreissen oder nicht, das ist in diesem Fall die Frage. Die Rede ist vom 100-Jährigen Landihaus an der Usterstrasse 23 in Illnau. Dort soll ein Dorfplatz entstehen. Und der Stadtrat hat entschieden: Er zieht das Urteil des Baurekursgerichts weiter und geht vors Verwaltungsgericht.

Das wurde an der Parlamentssitzung am Donnerstagabend von Stadtpräsident Marco Nuzzi (FDP) mitgeteilt. Der Stadtrat hält somit am Volkswillen fest und die Illnauer Bevölkerung darf weiterhin auf einen Dorfplatz hoffen.