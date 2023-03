Zürich darf «Mohrenkopf»-Inschrift nicht abdecken

Die Schriftzüge «Zum Mohrentanz» am Haus an der Niederdorfstrasse 29 und «Zum Mohrenkopf» am Haus Neumarkt 13 in Zürich sollen nicht abgedeckt werden.



Das Zürcher Baurekursgericht hat einen Rekurs des kantonalen und des Stadtzürcher Heimatschutzes gegen die Abdeckung der Schriftzüge gutgeheissen. Dies teilen die beiden Heimatschutsverbände in einer Mitteilung am Mittwoch mit.