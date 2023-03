Warum deutsche Militärhelikopter über den Pfannenstiel fliegen

Ganze 19 Tonnen – das ist das Maximalgewicht, das der Transporthelikopter Sikorsky CH-53 in die Lüfte hieven kann. Als eine Leserin dieser Zeitung das fliegende Schwergewicht eines Morgens über den Pfannenstiel heranfliegen sieht, denkt sie sich im ersten Moment noch nicht viel dabei.



Doch in den darauffolgenden Tagen erscheinen immer wieder dunkle Helikopter am Himmel über ihrer Wohngemeinde Oetwil, und sie wird stutzig: Was hat der Militärhubschrauber am Zürichsee verloren?