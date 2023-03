Die Frühlingsausstellung in Saland weckt die Sinne

Der Offizielle Frühlingsanfang startet am Montag. Dennoch war am Wochenende schon Einiges davon zu sehen. «Werkhand.ch» zeigte in Saland eine Frühlingsausstellung, welche die Räume in ein farbenfrohes Wechselspiel verwandelte. Nicht nur die Flora und Fauna gaben ihr Bestes, auch die Besucher schienen an diesem Wochenende bunt und lebendig.

Zeitreise ins Miniaturland

So erklärte sich das rege Interesse der Besucher, die quasi eine Zeitreise in ein Miniaturland erlebten. So kämpften in einem Raum Narzissen, Stiefmütterchen mit Upcycling-Möbeln um die Gunst der Besucher. „Ich kann mich kaum an diesen Schmuckstücken sattsehen“, meinte eine Frau, die lange an diesen Antiquitäten verweilte.

Liebenswerte Einzelstücke

Im zweiten Raum stachen die farbenfrohen Kinderkleider ins Auge. Liebenswerte Einzelstücke für einen farbigen Frühling. Textilkleidungen aus Saland, die wirklich Freude machen. Wenige Schritte daneben in einem Koffer, warteten kunstvoll gestaltete Karten auf Menschen, die mit Tinte oder ähnlichem, noch echte Gefühle mitteilen möchten.

Es war eine kreative Ausstellung, betont farbig, sodass der Frühling in den Räumen sich ausbreitete. Die Aussteller zeigten sich zufrieden.

(Urs Weisskopf)