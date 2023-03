Der Richter, der Herr und Frau Oberländer versteht

Es ist keine alltägliche Situation, in der sich Thomas Rehm an diesem Morgen im Gerichtssaal Nummer 3 im ersten Stock des Bezirksgebäudes Pfäffikon befindet. Als Bezirksgerichtspräsident ist üblicherweise er derjenige, der hier die Fragen stellt. Dieses Mal aber gibt er Auskunft – und zwar querfeldein zu jedem Thema, das dem gegenübersitzenden Journalisten gerade so einfällt.