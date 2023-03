Erneut spricht ein Bundesrat am Ustertag

In der reformierten Kirche in Uster blieb am 20. November letzten Jahres kaum ein Platz frei. Für den Besucheraufmarsch hatte Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) gesorgt, die als Hauptrednerin am Ustertag sprach. Ihr Thema lautete «Vom Willen zu Freiheit und Verantwortung».