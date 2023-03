Sie will wissen, wo die Grenzen sind

Alleinerziehende Mutter, gebürtige Tschechin, und Medaillengewinnerin an einem Natural Bodybuilding Wettkampf: Das ist Diana Santoro aus Pfäffikon. Hauptberuflich leitet sie im Fitnesscenter Top Fit Gruppentrainings und die sogenannten Bootcamps.

«Das sind Outdoorgruppentrainings die eine Kombination von Kraft und Ausdauer sind», erklärt die 46-Jährige an einem Mittwoch in der Bäckerei «Schneiders Quer» in Pfäffikon. Mit dabei ist ihre Angestellte, Jessica Mezzena.