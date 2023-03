Der Sieger trug weiss – unter anderem

Am Wochenende fand in in der Reithalle Buchholz die alljährliche Alpaka-Show statt. Rund 200 Tiere aus der ganzen Schweiz waren dabei zu sehen.



Bewertet wurden die Tiere durch einen Richter, der eigens aus den USA angereist war. Wade Gease, bekannt auch als der Alpaka-Guy, benotete die Tiere in verschiedenen Farbklassen. Dabei waren die Kategorien: Weiss, Grau, Beige, Schwarz, Braun und Mehrfarbig.