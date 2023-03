Zeller Pfarr-Ehepaar ist jetzt offiziell gewählt

In der reformierten Kirchgemeinde Zell stand am Sonntag die Pfarrwahl an. Für den Rest der Amtsdauer 2020-2024 schlug die Kirchgemeindeversammlung ihren Bürgerinnen und Bürgern das Pfarr-Ehepaar Christiane Siems und Jens Liedtke-Siems zur Wahl vor.

Sie wurden mit 336 Stimmen (Christiane Siems), respektive 342 Stimmen (Jens Liedtke-Siems) offiziell gewählt. Die Stimmbeteiligung lag bei 22,6 Prozent.

Die beiden Pfarrer sind seit 2019 in der reformierten Kirchgemeinde Zell im Amt. Jens Liedtke-Siems und Christiane Siems stammen ursprünglich auch Westdeutschland.

Die Wahl erfolgt erst jetzt, da die beiden Pfarrer dafür erst die für den Kanton Zürich erforderliche Wahlfähigkeit erreichen mussten. Zuvor waren sie im Kanton Glarus tätig.