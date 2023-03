Hittnauer Eltern tolerieren diese gefährliche Kreuzung nicht länger

Mandy Wallstab steht mit ihren Zwillingen an der Kreuzung vor der reformierten Kirche in Oberhittnau. Einen Fussgängerstreifen hat es hier weit und breit keinen. Fahrzeuge dürfen an dieser Stelle 50km/h fahren. Ein Auto fährt vorbei, ein zweites braust heran, es folgt ein Lastwagen.

Von allen Seiten passieren die Autos die Kreuzung, die drei Strassen verbindet. Bis die dreifache Mutter mit ihren Kindern die Strasse überqueren kann, dauert es eine gefühlte Ewigkeit.