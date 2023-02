Kanton soll Gebäude «wenn möglich» aus Holz bauen

Der Kanton Zürich soll seine eigenen Gebäude in Zukunft «wenn möglich» aus Holz bauen. Der Kantonsrat hat am Montag einen Vorstoss aus dem Jugendparlament mit 160 zu 2 Stimmen an den Regierungsrat überwiesen.

Bei Wettbewerben und Ausschreibungen sollen die Ausschreibungen künftig so formuliert werden, dass Holz als Baustoff bevorzugt wird. Daneben soll der Kanton Zürich auch private Bauherren motivieren, Holz als klimafreundlichen Baustoff zu verwenden.