Konfetti, Trychler und Wienerli - eine Tradition zum Weitergeben

Posaunen, Trompeten und Trommeln, Menschen in farbigen Gewändern – sie deuteten auf etwas Grosses hin. Immer mehr Mütter und Väter versammelten sich am Samstagnachmittag mit ihren Sprösslingen vor der Sekundarschule in Bauma.

Punkt 15 Uhr spielten die Turtalia mit den Kakophonikern zum Platzkonzert auf. Der Start der Kinderfasnacht.