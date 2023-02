Betreibungsamt Pfäffikon versteigert schwarze Limousine

Wer sich ein Auto zutun möchte, tut dies in den meisten Fällen über eine Garage, einen Händler oder die gängige Verkaufsplattformen im Internet. In Pfäffikon kann man sich heute auf eher ungewöhnliche Art ein Personenwagen aneignen: an einer Versteigerung.

«Personenwagen, BMW 520d, schwarz-met.» heisst es in der Steigerungsanzeige der Gemeinde Pfäffikon, die seit Anfang Januar online zu finden ist. Die Besichtigung des Fahrzeugs ist am Versteigerungstag von 9.30 Uhr bis 10 Uhr möglich – direkt danach geht das Bieten los.