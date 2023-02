«Ausserordentlich stark auf sexuelle Kontakte fixiert»

Wenn man vor Gericht der Vertreterin des Amts für Justizvollzug und Wiedereingliederung zuhört, ist der Fall klar: Klaus Roner (Name geändert) «ist ein gefährlicher Mann. Eine Therapie ist aussichtslos.» Seine Legalprognose – also die Aussicht, dass er sich in Zukunft ans Gesetz hält – sei «besorgniserregend».

Denn bei all den ambulanten und stationären Therapieversuchen in den zurückliegenden Jahren seien keine wesentlichen Behandlungserfolge erzielt worden. Roner habe «keine Strategie zur Vermeidung von Rückfällen entwickelt».