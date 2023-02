Die Geschichte über den Umbau der «Schifflände»

In seiner Antwort auf die Anfrage teilt der Regierungsrat mit, dass eine Übergabe an die Remimag Gastronomie AG im Herbst 2023 vorgesehen ist. Den genauen Zeitpunkt der Wiedereröffnung werde allerdings von der neuen Pächterin bestimmt. Auf der Webseite der Remimag Gastronomie AG steht, dass die Eröffnung im Herbst 2023 geplant ist. In der Maurmer Post vom Freitag, 27. Januar, wird Bastian Eltschinger, Co-Geschäftstleiter der Remimag aber wie folgt zitiert: «Frühjahr 2024 denken wir.»