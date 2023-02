Eine Halle, tausend Erinnerungen

Der blaue Himmel spiegelt sich in den Fensterscheiben der Mehrzweckhalle in Fehraltorf. Er stellt einen Kontrast zum gelben Bagger und der roten Mulde davor dar; Gerätschaften, die wegen der Abbrucharbeiten hierhergebracht wurden.

Kaum in der Halle, werde ich von einer Welle an Emotionen überrollt. Ich bin selbst in Fehraltorf aufgewachsen und habe so manche Stunden hier verbracht.