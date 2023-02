Zeitreise im Illnauer «Rössli»

Über 20 Jahre ist es her seit in Österreich der Euro den Schilling abgelöst hat. Nun kann man wieder mit ihm bezahlen – allerdings nicht in Österreich, sondern im Restaurant Rössli in Illnau.

Dessen Geschäftsführer Rainer Hoffmann ist gebürtiger Wiener. Als er 1997 in die Schweiz kam, war der Schilling in Österreich noch omnipräsent. «Vor kurzem habe ich gelesen, dass seit der Euro-Umstellung noch Schillinge im Gegenwert von fast 500 Millionen Euro fehlen», erzählt er.

5000 Schillinge erwartet

Da im «Rössli» im Februar sowieso die «Österreich-Wochen» geplant waren, hat er dies zum Anlass genommen, die Extrakarte nicht nur mit den Preisen in Franken, sondern auch den Preisen in Schilling zu versehen. «Wir rechnen mit den zuletzt aktuellen Wechselkurs Franken-Schilling von 1 zu 8», sagt Hoffer. Auch auf jeder Rechnung wird der Betrag in Franken und Schilling ausgewiesen.