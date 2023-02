Premiere für den Loipen-Cup Hittnau

Mangels Schnees wurde auf eine Sprintrunde ausgewichen, die extra für den Anlass mit dem Eisabrieb der Eishalle Bäretswil gespurt wurde. Nichtsdestotrotz konnte man auf der verkürzten Loipe, die auf dem Parkplatz beim Golfclub in Dürstelen präpariert wurde, viele spannende Langlaufrennen verfolgen.



Gestartet wurde der Anlass mit den Jüngsten. In den Kategorien U10 und U12 gingen total acht Kinder an den Start und stellten ihr Können unter Beweis.