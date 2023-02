Oberländer Hundebesitzer in Alarmbereitschaft

«Heute kamen 3 Hunde mit Vergiftungen ans Tierspital, alle waren am Greifensee spazieren – alle tot!» Mancher Hundebesitzer in der Region sorgte sich am Wochenende um das Wohl seines Vierbeiners. Der Grund: Auf Whatsapp und Facebook kursierte eine Meldung, dass drei Hunde nach einem Spaziergang am Greifensee den Tod fanden.