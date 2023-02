Drei Standorte im Oberland für Fahrende geplant

Von Frühling bis Herbst tuckern sie in Kleingruppen mit ihren Fahrzeugen durch die Schweiz und machen dabei Halt auf Durchgangsplätzen oder bei Privaten. So auch im Zürcher Oberland. Im Winter geht es dann für die Meisten schliesslich auf einen Standplatz in ihrer Standortgemeinde.

Die Rede ist von Fahrenden. Die Gemeinschaft in der Schweiz zählt etwa 30’000 Personen. Davon gibt es rund 2500 Schweizer Jenische und Sinti, die die fahrende Lebensweise noch aktiv ausleben.