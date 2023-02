Bunte Stunden in der fünften Jahreszeit

Mehrere hundert Menschen, viele Kleine und Kleinste, aber auch Erwachsene in der Rolle der Begleitenden, versammelten sich am Samstag auf dem Platz beim Migros-Markt, um in fröhlicher Stimmung durch die Pfäffiker Strassen zu ziehen und die vielen kreativen Sujets zu präsentieren.

Die eher nasse Witterung war angesichts des herbeigesehnten Erlebnisses überhaupt kein Thema, die Klänge der Guggen sorgten zusätzlich für beste Stimmung.