Spital Uster begrüsst neuen Gastroenterologie-Leiter

Dr. med. Tobias Kukiolka übernahm am 1. Februar die Leitung der Gastroenterologie am Spital Uster. Er tritt somit die Nachfolge von Dr. med. Sebastian Braun an. Dies geht aus einer Medienmitteilung des Spitals hervor.

Der 43-Jährige Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie studierte an der Universität Tübingen und sammelte Erfahrungen am Universitätsklinikum Erlangen und an den Kantonsspitälern Winterthur und St. Gallen.