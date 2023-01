Der Unangepasste, die Tiere und die Betreuten

«Unser Hof»: So lautet der Titel seines Buchs, das Andreas Ott mit Hilfe seiner jüngsten Tochter auf Ende 2022 fertiggestellt hat. Dabei lebt er schon seit eineinhalb Jahren nicht mehr in der Wagenburg, einem Weiler der Gemeinde Seegräben. «Dieses Buch hat mir beim Loslassen geholfen», meint der 66jährige Ott, der seit seiner Pensionierung in Pfäffikon daheim ist.