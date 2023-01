Rütnerin singt nur für Dieter Bohlen

«Oh mein Gott, Dieter. Ich sehe dich einfach.» Nervös steht Angelica Pollarca vor der Casting-Jury der DSDS-Jubiläumsstaffel. In der fünften Ausgabe der RTL-Sendung am Samstagabend buhlte die Rütnerin um den Einzug in den Mallorca-Recall.