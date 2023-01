Karrly sucht dringend ein liebevolles Zuhause

Ich bin Karrly, knapp anderthalb Jahre alt, männlich und rund 32 Kilo schwer. Ich wurde als Welpe von einem Hundehändler, der nur Geld mit mir machen wollte, aus der Slowakei in die Schweiz importiert und landete letztlich im Tierheim Strubeli in Volketswil. Hier habe ich sozusagen meine Jugend verbracht. War eigentlich ganz o.k.. Ich hatte immer Kontakt mit lieben Menschen und vielen Hunden.