Bäretswiler Skipiste dank Abfall-Schnee befahrbar

Die Skipiste Steig in Bäretswil ist am Freitagmorgen menschenleer. Kein Wunder, denn sie ist aufgrund von Schneemangel seit Saisonbeginn geschlossen. Die Wiese ist unter der dünnen Schneeschicht sichtbar, an einzelnen Stellen liegt beinahe kein Schnee.

Betriebsleiter Patrick Fey will dies nun ändern. Dieses Wochenende soll der untere Skilift in Betrieb genommen werden. Dafür setzt er auf Schnee aus der Eishalle.