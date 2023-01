Bubiker Jungbrauer mischen mit neuen Sorten die Bierszene auf

Einige Stufen weiter unten, in der Garage des Bubiker Restaurant Bahnhöfli: Der Boden ist grau geplättelt, drei glänzende Tanks aus Chromstahl und einige Paletten mit leeren, braunen Bierflaschen stehen in der Ecke. Das Regal, voller verschiedener Biere mit farbigen Etiketten, lässt vermuten, was hier gemacht wird.