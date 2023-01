Konzentration auf die Armbrust und immer das Ziel vor Augen

Das Ziel ist eine Scheibe in der Grösse eines Fünflibers in 10 Meter Entfernung, das tönt einfacher als es ist. Mit höchster Konzentration und viel Ruhe gelingt ein gutes Resultat. Der Trick dabei, so Dominik Mötteli vom Armbrustschützen Verein, nach der Schussabgabe muss die Armbrust noch eine gewisse Zeit ruhig gehalten werden, damit der Schuss nicht «abreisst».