Teufers Kulinaria wird zum Grünen Hof

«Sie chömed mir so bekannt vor, händ si schomal da gschaffet?» Ein Satz, den Roger Bachmann in den letzten Tagen ab und zu gehört hat. Tatsächlich ist es bereits 25 Jahre her, seit er an der Seestrasse in Pfäffikon am Tresen stand. Seit Anfang Januar bedient er hier nun wieder Kunden Seestrasse – und doch ist alles etwas anders.