Möbelgeschäft Wirz Wohnen zieht nach Volketswil

In einer ehemaligen Geflügelfarm an der Tössallmend verkauft die Firma Wirz Wohnen seit über 30 Jahren Möbel aus Massivholz. Doch nun nimmt das Neftenbacher Kapitel des Möbelgeschäfts ein Ende. Noch in diesem Jahr soll der Laden an der Karl-Bürgler-Strasse geschlossen und an einem neuen Standort in Volketswil wiedereröffnet werden.