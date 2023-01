Veganer Spaziergang zu Ustermer Metzgerei überrascht alle

«Mein Name ist Urs Marti und ich bin leidenschaftlicher Fleischesser.» So eröffnete der Geschäftsführer der Ustermer Hotz-Metzgerei am Samstag seine kurze Rede vor rund 30 Veganern und Vegetariern. Mit dabei: Grüne-Nationalrätin und Veganerin Meret Schneider.

Sie lud anlässlich des «Veganuarys» zum veganen Spaziergang durch Uster ein. Auf Social Media hatten sich rund 15 Interessenten angemeldet. Gekommen sind mehr als 30.