Gossauerin kochte ein Sterne-Restaurant zurück an die Spitze

Jeden Dienstag setzt Angelina Lesky 40 Liter Kalbsfond an. Nach drei Tagen sind daraus 2 bis 3 Liter Jus geworden, und der grosse Topf muss vom Herd, damit in der kleinen Küche auf dem Taggenberg genügend Platz für das Wochenendgeschäft ist. Dann macht das Restaurant mit 38 Plätzen, etwas ausserhalb von Winterthur gelegen, am meisten Umsatz.