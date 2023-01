Hier geht es den Christbäumen an den Kragen

Am Dreikönigstag endet die Weihnachtszeit – so will es der Brauch. Und dann geht es auch dem Christbaum an den Kragen, egal wie grün und hübsch er noch ist.

Damit stellt sich auch die Frage: Wohin damit? Seit Jahren bietet der Frauenverein Rikon eine praktische Antwort und ruft zum gemeinsamen Christbaumschreddern auf. Weihnachtsbaum-Entsorgung heisst das im Fachjargon.