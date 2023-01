Ein Förster ist Dübendorfer des Jahres

«Ein riesiges Interesse am Geschehen in und um Dübendorf sowie an der Gemeinschaft haben ihn zu einem so wertvollen Bestandteil unserer Stadt gemacht», beschrieb Gemeinderätin Andrea Brühlmann (Grünliberale) den «Dübendorfer des Jahres» in ihrer Laudatio am Neujahrsapéro. Der Gockhauser Förster Markus Tanner wurde für ein Engagement über die letzten 40 Jahre und somit für sein Lebenswerk geehrt.