So kommt der König in den Kuchen

Die Realität der Backstube begrüsst den Besucher um 9 Uhr morgens bereits an der Türschwelle. Dem leger in den Raum geworfenen «Guten Morgen» erwidert die Belegschaft ein bestimmtes «Guten Tag». Kein Wunder eigentlich, in dieser Branche steht man früh auf.

Die Geschäftigkeit in der Produktionsstätte der Bäckerei Vuaillat an der Seestrasse in Uster ist regelrecht spürbar, die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereits seit Stunden im Einsatz. Man verliert keine Zeit mit Geschwatz oder Trödelei.