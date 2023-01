Den Zellweger Park in Uster ziert ein neues Kunstwerk in luftiger Höhe

Gleich über der mittlerweile als Wahrzeichen von Uster deklarierten Holzbrücke des japanischen Künstlers Tadashi Kawamata im Zellweger Park thront seit ein paar Wochen im Wipfel eines Baums am Weiher eine Baumhütte.

Zum stabil wirkenden Holzverschlag gibt es jedoch keinen sichtbaren Zugang und eine Baumkletterei ist durch die Höhe von rund 10 Meter vom Boden nicht empfehlenswert. Der geneigte Parkbesucher dürfte sich berechtigterweise nach dem Sinn der Baumhütte fragen.

Neues Kunstwerk

Diese Irritation ist beabsichtigt, denn es handelt sich bei der Baumhütte um ein neuerliches Kunstwerk des Japaners Kawamata.

Gemäss Thomas W. Bechtler von der Bechtler-Stifung, welche sich für das künstlerische Konzept des Parks verantwortlich zeichnet, sei man stolz auf das neue Kunstwerk: «Tadashi Kawamata hatte im Frühling letzten Jahres anlässlich der Renovation der Brücke die Idee, das Baumhaus zu erstellen.»

Der Künstler wolle damit unter anderem dokumentieren, dass er seine Brücke in Uster als gelungen betrachtet, so Bechtler weiter.

Der 69-jährige japanische Künstler richtete im Laufe seiner langen Karriere mehrere solche Baumhütten aus – an so prominenten Orten wie im New Yorker Madison Square Park, im Berliner Tiergarten oder in Hongkong.

Keine Bewilligung notwendig

Gemäss öffentlichen Aussagen des Künstlers seien seine Baumhäuser nicht direkt «funktional». Er wolle damit die Menschen zum Denken anregen. Über Häuser als Rückzugsorte, über abenteuerliche Kindheitserinnerungen oder allgemein über die Schnittstellen von Mensch gemachtem und der Natur.

Gemäss Thomas W. Bechtler sei für das neue Kunstwerk keine Baubewilligung notwendig gewesen. «Der Bau des Baumhauses lief sehr unkompliziert und informell ab», so Bechtler.

Das neue Werk gehöre selbstverständlich zum künstlerischen Gesamtkonzept des Zellweger Parks und man hoffe, dadurch weiterhin das Interesse neugieriger Parkbesucher zu wecken.

Andreas Leisi