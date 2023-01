«Ich bin einfach ein Fan dieses Dorfes»

In und für Pfäffikon – etwa so könnte Ernst Bäntelis Leben kurz zusammengefasst werden. Der bald 80-Jährige sitzt am Tisch in der Chronikstube Pfäffikon. Um ihn herum füllen dicke Bücher gebundener Zeitungen die Regale, gleich daneben stehen farbige Ordner, alle säuberlich beschriftet. Das ist das Reich von Ortschronist Bänteli.