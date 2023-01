Feuerwerk nervt viele an Silvester – Verbotsinitiative erhält neuen Schub

Es kommt höchst selten vor, dass der Zoo Zürich sich politisch äussert – es sei denn, es geht um klar naturschützerische Belange. Doch nun steht der Zoo Zürich in der Unterstützerliste der Feuerwerksinitiative. Sie will landesweit Feuerwerkskörper, die Lärm erzeugen, verbieten. Brennt das Thema wirklich so unter den Nägeln, dass der Zoo seine übliche Zurückhaltung durchbricht?