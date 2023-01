«Mehr Stille würde allen Menschen guttun»

Hannes Spirig hat in seiner beruflichen Laufbahn schon einiges erlebt: Er hatte eine Kaderstelle bei der Post, leitete später Alterszentren und arbeitete zuletzt in Projekten.

Nun hat der 61-Jährige eine neue Herausforderung gefunden. Am 1. Januar hat er die Leitung des Hauses der Stille in Wildberg übernommen. Seine Vorgänger Christoph und Karin Erb treten in den Ruhestand.