Die schönsten Ausflugsziele in Zürich und Umgebung mit Hund

Zürich ist mit nur rund 400.000 Einwohnern eine vergleichsweise kleine Metropole und gleichzeitig die größte Stadt der Schweiz. Das Zentrum der Schweizer Banken und Wirtschaft am Zürichsee ist auch für Hundehalter jederzeit ein attraktives Ziel.

Ob als Einwohner oder als Besucher, Zürich hat tolle Sehenswürdigkeiten, viele Grünflächen und ein sehenswertes Umland zu bieten.

Hier werden sieben der schönsten Ausflugsziele mit Hund in und um Zürich genauer vorgestellt.

1. Chinagarten

Der Chinagarten, direkt am See beim Zürichhorn, war einst ein Geschenk von Zürichs Partnerstadt Kunming. Zürcher Wissenschaftler und Techniker haben massgeblich an der Erneuerung der Trinkwasser-Versorgung von Kunming mitgewirkt. Der Garten gilt heute als einer der wichtigsten Chinagärten außerhalb von China. Man spaziert mit seinem Hund durch typisch chinesische Wasser und Garten-Anlagen, lässt die Seele zwischen geweihten Tempeln baumeln oder lauscht dem Gong.

2. Schanzengraben

Der Schanzengraben ist eine Promenade zwischen dem Hauptbahnhof und dem Zürichsee. Der idyllische Weg verläuft etwas unterhalb des normalen Strassenniveaus. Früher war der Schanzengraben ein verruchtes Problemgebiet, heute ist die Anlage ein schöner und jederzeit sicherer Weg, der über malerische Holzstege und Sandsteinplatten führt. Unterwegs kommt man am Alten Botanischen Garten vorbei und überall gibt es Sitzgelegenheiten oder auch einen Kiosk für eine Überraschung.

Mit Hund ist der Schanzengraben definitiv eine der schönsten Gassi-Strecken in Zürichs Stadtzentrum.

3. Bruno Weber Park

Im Nordwesten Zürichs, im Vorort Dietikon, finden Hundefreunde einen einzigartigen Skulpturenpark. Bruno Weber war ein Schweizer Künstler, der gigantische Beton-Skulpturen und einen fantasievollen Wohn-Palast nur aus Beton erschaffen hat. Die mystischen Fantasie-Wesen, Wasseranlagen und verspielten Gebäude dürfen mit braven Hunden an der Leine besucht werden.

Beim Park findet man nicht nur Skulpturen, sondern auch ein kleines Café, Informationen über den Künstler und nette Leute.

4. Tierpark Langenberg

Gleich vor den Toren Zürichs erwartet einen ein naturbelassener Wildpark mit Wölfen, Braunbären, Elchen, Wildschweinen und zahlreichen anderen Wildtieren.

Mit Hund spaziert man auf gepflegten Rundwegen durch den Wald und beobachtet die Tiere in großzügigen und natürlichen Gehegen.

Hunde sind jederzeit willkommen, müssen aber aus verständlichen Gründen an der Leine geführt werden. Selbst wenn man mit einem Junghund in den Park kommt, muss der Kleine zumindest ein Welpengeschirr tragen und am besten auch angeleint sein.

5. Zürichsee Promenade

Zurück in Zürich kann man am See auf der 200 Jahre alten Haupt-Promenade entlangspazieren, das Wasser und die schönsten Grünanlagen der Stadt geniessen.

Insbesondere im Sommer tummeln sich an den Quai-Anlagen viele Straßenkünstler, Badegäste und Verkäufer von Kunstgegenständen und selbstgemachten Schmuckstücken. Mit Hund findet man einladende Wiesen, Sitzbereiche und andere nette Menschen mit Hund.

6. Hundeschulen und Hundeerlebnis-Tage

Rund um Zürich gibt es eine reiche Auswahl guter Hundeschulen und ausgezeichnete Hundetrainer. Diese bieten neben ganz normalen Ausbildungskursen spezielle Events und Schulungen an: Man kann zum Beispiel ausprobieren, ob der Hund Talent zur Trüffelsuche hat, an Struppi-Rennen oder an Hunde-Akademien teilnehmen. Bei Schulungen erfährt man viel Wissenswertes. Etwa, ob Hunde Mango oder Trauben essen dürfen, wann man dem Hund die Analdrüsen ausdrücken muss, wie Problemhunde am besten erzogen werden und vieles mehr.

7. Uetliberg

Der Uetliberg ist Zürichs Hausberg und bietet mit 871 Metern über dem Meer tolle Aussichten auf die Stadt. Die atemberaubende Rundsicht bietet einem bei gutem Wetter zusätzlich zu den Zürich-Impressionen ein tolles Alpenpanorama.

Besonders beeindruckend ist der Uetliberg im November und frühen Dezember, wenn am Zürichsee oft Nebel herrscht. Dann liegen der Berg und die Alpen oberhalb der Hochnebeldecke und man hat einen Blick, der wie nicht von dieser Welt wirkt.

In der warmen Jahreszeit kann man mit dem Hund auf dem Berg tolle Wanderungen unternehmen und unter anderem den «Planetenweg» erkunden.

Fazit

Zürich ist mit Hund eine jederzeit sehenswerte und erlebenswerte Stadt. Man findet in der Stadt tolle Gassi-Strecken, lohnenswerte Ausflugsziele und hundefreundliche Menschen.