Das sind die Hauptacts des H2U 2023

Pünktlich vor Weihnachten steht fest, wer die Headliner des H2U Openair Uster 2023 sind: Stefanie Heinzmann, Bligg und Sina rocken Ustermers sommerliche Hauptbühne. Mediensprecher Rolf Heckendorf freut sich persönlich vor allem darüber, dass die Walliserin Sina nach Uster kommt. «Endlich hat es zeitlich gepasst», sagt er.

Sina wird mit ihrer starken Frauenstimme am Sonntag am Familientag auftreten. Dieser Tag starte zusätzlich mit einer speziellen Überraschung für Kinder, steht in der Medienmitteilung.