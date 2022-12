Sie schreibt über Macht, Geld und die Alpen

Frau Sommer, ein geheimnisvoller Troll ist der Hauptdarsteller in Ihrem neuen Krimi. Glauben Sie an Trolle?

Erika Sommer: Nein, realistisch betrachtet nicht. Doch wenn ich durch einen verwunschenen Wald mit Wurzelwerk und Moos gehe, kann ich mir schon vorstellen, dass da ein kleines Volk aus Zwerglein und Elfen wohnt. Und wenn ich in Island leben würde, wer weiss? Da glauben viele Menschen an solche Wesen.