Darum wechseln Autofahrer ihre Pneus erst jetzt

Philipp Höhn und sein Team haben derzeit alle Hände voll zu tun. Der Inhaber der Zimmerberg-Garage in Thalwil war in den vergangenen Tagen immer ausgebucht. Der Grund: Fahrzeughalter, die kurz vor Weihnachten an ihren Autos Winterpneus montiert haben wollen.

«Derzeit kommen alle 30 Minuten Autofahrer zu uns, die bis jetzt immer noch mit Sommerpneus herumgefahren sind», sagt Höhn. Doch für dieses Jahr sei jetzt dann Schluss mit dem Wechseln von Pneus.