So verschneit war die Region am Wochenende

Der Hochnebel hatte das Zürcher Oberland am Samstag fest im Griff. Auch in erhöhten Lagen im Tösstal war kein Sonnenstrahl zu erhaschen. Der zähe Hochnebel verhinderte allerdings, dass der Neuschnee schmolz.

Dennoch reichte der gefallene Schnee am Skilift im Ghöch noch nicht, um eine Piste zu präparieren und das Pistenfahrzeug blieb in der Garage. Einige Familien nutzen das bisschen Schnee doch bereits am Samstag, um zu schlitteln. Ein Vater sagt: «Zum Schlitteln reicht es haarscharf.»