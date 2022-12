Baurekursgericht lehnt Einspruch der Gegner ab

Niederlage für Gegnerinnen und Gegner der geplanten Kiesgrube in Tagelswangen: Das Baurekursgericht hat ihren Rekurs gegen den Gestaltungsplan abgelehnt. Anpassungen gibt es höchstens, was Betriebszeiten und Maximalgeschwindigkeit der Lastwagen betrifft.



Das Baurekursgericht kam in seinem Urteil zum Schluss, dass der Gestaltungsplan für die Kiesgrube rechtens ist. Nachbessern muss die Baudirektion lediglich bei einzelnen Gestaltungsplanvorschriften, die etwa Betriebszeiten der Kiesgrube, Fahrtenkontrolle und Maximaltempo für die Kies-Lastwagen betreffen.