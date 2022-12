Ehemaliger Chefarzt des GZO verstorben

Vor kurzer Zeit mussten wir von Dr. Ruedi Stahel Abschied nehmen, der während gut 20 Jahren das Departement Chirurgie am GZO leitete. Aufgewachsen ist er in einem Arzthaus in Oerlikon ZH, wo sein Vater eine Hausarztpraxis betrieb. Dieser war und blieb sein grosses Vorbild. Schon früh entschied er sich aber für die Spital-Laufbahn.